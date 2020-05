Also Read - अब डिजिटल दुनिया में दिखाएंगे कमाल, शाहरुख खान की नई वेब सीरीज होगी इस दिन रिलीज

View this post on Instagram

Also Read - VIDEO: शाहरुख़ खान ने गाया ऑनलाइन कॉन्सर्ट में गाना, तंग आकर अबराम ने कहा, ‘पापा अब बस करो’

And the world stopped when I brought him home for the 1st time! My bike Taurus It’s been a year buddy! Iam glad we hand built you ground to top! #bikelife #bike #motorcycle #custom