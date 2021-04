Karan Wahi Receives Hate Messages As He Post on Naga Babas in Kumbh Mela Amid COVID-19 Crisis: टीवी के मशहूर अभिनेता करण वाही (Karan Wahi) वैसे तो अपनी एक्टिंग और साथ में कई सारे शो में बतौर एकंर के तौर पर जाने जाते हैं. लेकिन फिलहाल टीवी के मशहूर अभिनेता करण वाही (Karan Wahi) अपने काम को लेकर नहीं बल्कि एक कमेंट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने तक की धमकी मिल रही है. Also Read - एक्टिंग के बाद इस चीज के लिए करन वाही हमेशा रहे हैं जुनूनी, जल्द आ रहे हैं कुछ नया लेकर

करण वाही (Karan Wahi) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर कुंभ और नागा साधुओं से जुड़ा एक खास पोस्ट किया था, जिसके बाद से करण (Karan Wahi) को यूजर्स द्वारा गालियां दी जा रही हैं. हालांकि इश दौरान एक्टर रुके नहीं और उन्होंने हर किसी का जवाब पूरी दिलेरी के साथ दिया है. Also Read - इस टीवी शो की वजह से खुद को आज इस मुकाम पर पाते हैं करण वाही, फोटो शेयर कर बताया फैन्स को, देखें POSTS

Also Read - करण वाही ने इंडस्ट्री में किए 15 साल पूरे, कहा-मैं कभी भी उस अहसास को भूल नहीं सकता

बता दें, करण ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुंभ और नागा साधुओं से जुड़ा एक खास पोस्ट किया था. करण ने अपने इस पोस्ट में लिखा था कि ‘ क्या नागा बाबाओं के लिए कोई वर्क फ्रॉम कल्चर नहीं है? जैसे कोई गंगा का पानी उन्हें जाकर देदे और वो सब घर में ही स्नान करलें.” लेकिन अब उन्हें इस पोस्ट के लिए बड़े ही अजीब जवाब मिल रहे हैं.

करण के इस पोस्ट के बाद उन्हें जमकर धमकियां मिलने लगी हैं. जहां सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों ने हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है. जहां कई लोग उन्हें पर्सनल मैसेज करते हुए गालियां दे रहे हैं.

करण के इस पोस्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि क्यों तुम्हें मुस्लिम के खिलाफ बोलने में डर लगता है और तुम सिर्फ हिंदुओं को बुरा कहते हो? वहीं कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं.

एक्टर ने इस पूरे मामले पर कहीं चुप्पी नहीं साधी है उन्होंने खुलकर अपनी बातों को को सबके सामने रखा है. करण ने कई इंस्टाग्राम मैसेजेस के स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए और कमेंट करते हुए उन ट्रोल्स को जवाब दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, हरिद्वार में चल रहे शाही कुंभ मेले में कोरोना का बुरी तरह कहर टूटा है. वहां 102 तीर्थयात्रियों के अलावा 20 साधु कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं.