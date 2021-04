Kareena Kapoor Khan Wears a Mask Worth Rs 26K to Spread Awareness Amid COVID And That’s Louis Vuitton: कोरोना वायरस (Covid-19) भारत में एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है और बॉलीवुड के कई सारे सितारे इस बार कोरोना की चपेट में आ गए हैं. हाल ही में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बाद विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) भी कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में आ गए हैं. ऐसे में हाल ही में दूसरी बार मां बनी करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने हाल ही में अपनी मास्क में एक फोटो शेयर की है जो जमकर वायरल हो रही है. Also Read - Kareena Kapoor Second Baby Pic: सामने आई करीना कपूर के बेटे की पहली तस्वीर, रणधीर कपूर ने दिखाई पहली झलक- See Pictures

ऐसे में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने काले रंग का मास्क पहना हुआ है और साथ ही फैंस से खास अपील की है. हालांकि करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) के मास्क की चर्चा हो रही है क्योंकि इसकी कीमत में आप एक फोन खरीद सकते हैं. Also Read - Kareena Baby Picture: सैफ की बहन सबा ने दिखाई नन्हे नवाब की पहली झलक, यहां देखें क्यूटनेस वाली वायरल फोटो



करीना कपूर (Kareena Kapoor Mask) ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें फैन्स को मास्क पहनने की सलाह दी है. लेकिन उन्होंने जो मास्क पहन रखा है वह लुई वितां (Louis Vuitton) का है. जिसकी कीमत लगभग 26 हजार रुपये (355 डॉलर) बताई जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)



करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने मास्क में अपनी फोटो शेयर करते हुए ळिखा, ‘कोई प्रोपेगेंडा नहीं, आप सिर्फ मास्क पहनें.’ इस तरह उन्होंने फैन्स को मास्क पहनने की सलाह दी थी. उन्होंने काले रंग का लुई वितां (Louis Vuitton Mask Price) का मास्क पहना हुआ था. बता दें कि करीना कुछ दिनों बाद से ही काम और जिम में वापस लौट आई हैं, लेकिन वो इस दौरान अपना पूरा ख्याल रख रही हैं.