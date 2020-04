Also Read - Coronavirus: भारतीय नेवी के सैनिकों का भी हुआ कोरोना टेस्ट, 21 नेवी के जवान मिले पॉजिटिव

देखिये कैसे अभिनेत्री Kareena Kapoor Khan बता रही है Disinfection करना सभी के लिए कितना है जरुरी ! जब सारा देश और विश्व कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है तब ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि स्वच्छता, सिर्फ हाथ धोने या sanitize करने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उन सतहों को भी disinfect किया जाए जो आम तौर पर हाथ के संपर्क में आते है, साथ ही सोशल डिस्टन्सिंग का भी पूर्ण पालन किया जाए । और इसी महत्वपूर्ण सन्देश को हर घर और हर भारतीय तक पहुँचाने के लिए Network 18 और Lizol ने एक ख़ास कैंपेन की शुरुआत की है – Disinfect To Protect. और देखिये लॉक डाउन के दौरान फ़ोन पर शूट किये गए इस वीडियो में कैसे मशहूर फ़िल्मी हस्ती करीना कपूर खान इस मुहिम में अपना योगदान दे रही हैं !