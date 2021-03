Taimur Angry On Paparazzi Again And Hurt HimSelf While Running Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) पिछले महीने 21 फरवरी को दूसरी बार मां बनी हैं. करीना (Kareena Kapoor) ने हाल ही में अपने दूसरे नवाब की फोटो शेयर की थी. हालांकि करीना (Kareena Kapoor) और सैफ (Saif Ali Khan) ने अभी तक अपने दूसरे बेबी का नाम नहीं बताया है. इस दौरान करीना कपूर (Kareena Kapoor) अपनी बहन करिश्मा (Karishma) के बेटी के जन्मदिन पर पहुंची जहां उनके साथ बेटे तैमूर भी नजर आए. Also Read - Adipurush में Deepika नहीं Kriti Sanon बनेंगी सीता, Sunny Singh निभाएंगे लक्ष्मण का किरदार! Prabhas ने किया स्वागत

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) की बेटी समायरा कपूर (Samiera Kapoor) का 16वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर पहुंचीं. हालांकि इस दौरान तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) को चोट लग गई. दरअसल जब करीना (Kareena Kapoor) कार से उतरकर फोटो क्लिक करवा रही थी उसी दौरान तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) भी उतरे और गुस्से में जब वो भागे तो उन्हें चोट लग गई. Also Read - मजनू भाई से इतने इम्प्रेस हुए Vicky Kaushal, घोड़े पर खड़े होकर खिंचवाई फोटो, छूट जाएगी हंसी

वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीना (Kareena Kapoor) फोटो खिंचवा रही हैं वहीं, तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) कार से उतरे और फोटोग्राफर पर चिल्लाकर तेजी से भागे और शीशे के दरवाजे से टकरा गए. Also Read - Ayan Mukerji के साथ भगवान शिव के दर पर पहुंची Alia Bhatt, बोला- 'मांगी है ये खास विश...लेकिन'

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

तैमूर को चोट लगते ही वहां मौजूद स्टाफ के लोग और करीना (Kareena Kapoor) ने तुरंत तैूमर को पकड़ा और अंदर लेकर गए. तैमूर (Taimur Ali Khan) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. करीना (Kareena Kapoor) ने इस दौरान लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी और व्हाइट मास्क लगाया हुआ था. वहीं, तैमूर (Taimur Ali Khan) ने डार्क ब्लू टी शर्ट और डेनिम जींस पहनी थी. इसके साथ उन्होंने रेड कलर का मास्क लगाया हुआ था.