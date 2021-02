Kareena Kapoor Delivery Fact spotted in mumbai with son taimur Ali khan see pics– बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के दूसरे बच्चे का सबको बेसब्री से इंतजार है. बेबो के घर पर लगातार एक से बढ़कर एक आलिशान तोहफे आ रहे हैं जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. Also Read - Bigg Boss 14: फिनाले से पहले Nikki-Rubina के बीच हुई लड़ाई, Rajkumar Rao घर में लेकर आएंगे नया मेहमान

हाल ही में खबर थी कि करीना कपूर अस्पताल में भर्ती हैं और जल्द ही खुशखबरी दे सकती हैं. लेकिन इन तस्वीरों ने इस तरह की सभी खबरों पर विराम लगा दिया. एक्ट्रेस को मुंबई में बेटे तैमूर के साथ देखा गया. Also Read - केरल में Sunny Leone ने साउथ इंडियन लुक से मचाया तहलका, पिंक धोती में Photos देखकर मचल जाएगा मन

Also Read - Holi Song 2021: धमाल मचा रहा है गुंजन सिंह का होली गाना 'दे दे चुम्मा', 8 घन्टे में मिले 10 लाख व्यूज

बता दें कि अगस्त 2020 में करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने फैन्स के साथ इस खुशखबरी को साझा किया था.