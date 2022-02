Kareena Kapoor Spotted With Taimur Ali Khan and Jeh: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीतने वाली करीना प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी खूब एन्जॉय करती हैं. सोशल मीडिया पर करीना की तस्वीरें अक्सर वायरल वायरल होती रहती हैं. इस बार करीना कपूर खान अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान (Kareena Kapoor With Taimur) को सुबह-सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जैसे ही घर से निकलीं पैपराजी के कैमरे ने उन्हें कैद कर लिया. करीना इन तस्वीरों में ब्लैक हूडी और शॉर्ट्स पहने नज़र आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने चश्मे भी लगाए हैं. तैमूर मियां स्कूल ड्रेस में बेहद क्यूट नज़र आ रहे थे.Also Read - Hrithik Roshan की लाइफ में Saba Azad की हुई Official एंट्री? फैमिली के साथ किया लंच, चाचा ने शेयर किया फोटो

तस्वीर में करीना बेटे तैमूर के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रही थीं. सोशल मीडिया पर मां-बेटे के इस क्यूट फोटो पर लोग खूब रियेक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग इस तस्वीर पर प्यार बरसा रहे हैं तो कुछ लोग करीना के ड्रेसिंग पर सवाल उठा रहे हैं. वायरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से करीना और तैमूर की तस्वीरों को शेयर किया है.

लॉकडाउन के बाद तैमूर अब स्कूल जा रहे हैं. ऑनलाइन क्लासेज के बाद अब स्कूल खुल गए हैं. ऐसे में अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं. करीना अपने बच्चों को लेकर हमेशा प्रोटेक्टिव नज़र आती हैं. बहरहाल आज करीना के छोटे लाल जहांगीर अली खान का बर्थडे भी है.