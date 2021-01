Kareena Kapoor Khan flaunts her baby bump in latest instagram post: फिल्‍म ‘रिफ्यूजी’ से अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. करीना बहुत जल्द दूसरी बार मम्मी बनने वाली हैं. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की ‘बेबो’ यूं तो अक्सर एक्टिव रहती हैं मगर प्रेग्नेंसी के दौरान उन्होंने अपने फैन्स से इंटरेक्शन बढ़ा दिया है. करीना ने एक बार फिर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट (Kareena Kapoor Baby Bump) कर सुर्ख़ियों बंटोर ली हैं. इंटरनेट पर करीना की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल (Kareena Kapoor Khan Viral pics) हो रही हैं जिसमें वह बड़ी ख़ूबसूरती से अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं. Also Read - शरद केलकर का बस एक ही सवाल- लोग पार्टी कर सकते हैं, लेकिन थिएटर में नहीं जा सकते, क्यों?



करीना कपूर खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Kareena Kapoor Khan Instagram) हैंडल से इन तस्वीरों को शेयर किया है. कुछ फोटोज में वह बेबी बंप के साथ एक्सरसाइज करती हुई नज़र आ रही हैं तो कुछ तस्वीरों में वह अपने चमकते चेहरे के साथ दिखाई दे रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

बता दें कि इससे पहले भी कई बार करीना ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. मगर इस बार उनके चेहरे और उनके हुस्न में थोड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है. बताते चलें कि करीना कपूर ने अपने से 10 साल उम्र में बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम तैमूर है.