Kareena Kapoor has shared the story of introducing boyfriend to her father Randhir: एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के चैट शो ट्वीक इंडिया (Tweak India) में उनसे अपनी निजी जिंदगी और करियर को लेकर बातचीत की है और उनका इंटरव्यू जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है. ऐसे में इस शो पर आई करीना कपूर (Kareena Kapoor Viral Intevriew) ने अपनी जिंदगी से जुड़े और साथी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं. दोनों सेलेब्स ने अपने कर‍ियर और फैमिली पर कई मजेदार बातों का खुलासा किया. चैट शो के दौरान करीना ने उस क‍िस्से का भी जिक्र किया जब उनके पापा रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) उनके एक वेज यानि की शाकाहारीब्वॉयफ्रेंड को लेकर एक ऐसी जगह पर गए थे, जहां पर पहुंच कर उनका उनका ब्वॉयफ्रेंड हक्का बक्का रह गया था.Also Read - World Cancer Day 2022: Manisha Koirala से Tahira Kashyap समेत इन एक्ट्रेस ने हंसते हुए जीती कैंसर से जंग, पढ़िए हौसला मिलेगा

करीना ने उसी दौरान का एक किस्सा सुनाया और बताया कि एक बार पिता रणधीर कपूर ने उनके वेजिटेरियन ब्वॉयफ्रेंड को नॉन वेजिटेरियन रेस्त्रां में मिलने के लिए बुला लिया था. करीना ने कहा कि एक बार उनके पिता उनके ब्वॉयफ्रेंड से डिनर आउटिंग पर मिलने को तैयार हो गए थे. उन्होंने वो रेस्त्रां चुना जो मुगलई कुजीन के लिए फेमस है. करीना ने उन्हें बताया कि उनका ब्वॉयफ्रेंड वेजिटेरियन है तो पिता ने जवाब दिया- कोई बात नहीं बेटा, वो ड्राइवर के साथ खाना खाएगा. Also Read - Kapil Sharma Show के डॉ. मशहूर गुलाटी 4 बाईपास सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, सुनील ग्रोवर के दिल में थे तीन बड़े ब्लॉकेज

Also Read - प्रेग्ननेंट Bharti Singh सेट पर गिरते-गिरते बचीं, पति हर्ष लिंबाचिया का पारा हाई, कह दी ये बात- देखें Video

करीना इंटरव्यू के दौरान ट्विंकल से बोलीं, आप जानती हो कि वो (रणधीर कपूर) खाने को लेकर कितने ज्यादा पैशनेट हैं. इसके बाद ट्विंकल ने पूछा कि क्या उनका ब्वॉयफ्रेंड डिनर पर फिर उनके पिता के साथ बैठा रहा तो करीना बोलीं, हां वो बैठा, बस देखता रहा और घूरता रहा. करीना कपूर 2012 में सैफ अली खान से शादी करने से पहले काफी समय तक शाहिद कपूर के साथ रिलेशनशिप में थीं। शाहिद कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो वेजिटेरियन हैं.