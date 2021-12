बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अरोड़ा कोरोना पॉजेटिव (Kareena Kapoor- Amrita Arora Covid 19 Positive). हैं ऐसे में समय-समय पर उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है. करीना कपूर का घर बीएमसी ने सील कर दिया है. उनका कहना है कि करीना कपूर ने कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया. इन्होंने अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की थी और मास्क नहीं लगाया था. रिपोर्ट्स के अनुसार ये पार्टी अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर पर हुई थी जिसके बाद संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजेटिव आई है. वहीं सोहेल खान की वाइफ सीमा खान भी कोरोना पॉजेटिव हैं.Also Read - इस हॉट एक्ट्रेस को आखिर पानी में बार-बार क्यों नहलाते थे फिल्म डायरेक्टर? सुनकर हैरान हो गए लोग

करीना कपूर के पिता रणधीर कपूर ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि करीना की तबियत ठीक नहीं लग रही थीं. उन्हें हल्का बुखार था और शरीर में दर्द था जिसके बाद करीना ने कोविड टेस्ट कराने की सोची.

