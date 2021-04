Kareena Kapoor Shares Pic of Taimur and Saif farming: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने जब से सोशल मीडिया पर डेब्यू किया है तब से एक्ट्रेस आए दिन एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में दूसरी बार मां बनी एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपने इंस्टा पर अपने बेटे तैमूर (Taimur) और पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की एर बेहद प्यारी सी फोटो शेयर की है जिसमें दोनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Kareena Kapoor ने शेयर की Taimur और ‘नन्‍हें नवाब’ की फोटो, सैफ नहीं हटा पा रहे हैं बेबी पटौदी से नजरें- See Photo

आपको बता दें, 22 अप्रैल कोअर्थ डे (Earth Day) के मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें सैफ औऱ तैमूर नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में सैफ अली खान और तैमूर खेत में काम करते दिख रहे हैं. तैमूर के हाथ में खुरपी है तो वहीं सैफ अली खान के हाथ में फावड़ा है. इसके अलावा करीना द्वारा शेयर की गई दूसरी फोटो में तैमूर एक पेड़ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. Also Read - Kareena Kapoor और Saif Ali के बीच टशन अभी तक है बरकरार, बेडरूम में करती हैं इन तीन चीजों की मांग



फोटो को शेयर करने के साथ करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने लिखा कि, ‘अधिक पौधे लगाएं. वर्ल्ड अर्थ डे के खास मौके पर पेड़ों को संरंक्षित करें और नए पौधे लगाएं.’ इसके साथ ही करीना (Kareena Kapoor) ने हैश टैग में #WorldEarthDay और #FavouriteBoys लिखा है.