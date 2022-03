Kajol And Kareena Kapoor Viral Video: बॉलीवुड स्टार्स कैमरे के सामने अक्सर अपने फैशन या फिर किसी खास वजह की वजह से चर्चा में बने हैं. ऐसे में हाल ही बॉलीवुड की दो एक्ट्रेस मुंबई की सड़कों पर बेहद आम लोगों की बातें करती हुई और मस्ती करती हुई नजर आई. दरअसल काजोल (Kajol) करीना कपूर (Kareena kapoor) कल ही महबूब स्टूडियो के बाहर स्पॉट कि गई औऱ इस दौरान उनका अंदज देखकर फैंस का दिल आ गया. दरअसल दोनों का ये मिनी रीयूनियन देखकर फैंस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे है. काजोल और करीना मुंबई के महबूब स्टूडियो के बाहर दिखे, जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ गप्पे मारी, शायद आप भी उसे देखकर खुश हो जाएंगे. (Kajol And Kareena Kapoor Viral Video)Also Read - Oops Moment: वरुण धवन ने जैसे ही आलिया भट्ट को बांहों में उठाया, ट्रांसपेरेंट सलवार दे गई धोखा, वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, मुंबई में महबूब स्टूडियो के बाहर पैपराजी ने करीना कपूर और काजोल को स्पॉट किया. इस दौरान दोनों एक्ट्रेसेस मैचिंग ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में दिखीं. दोनों कार के बाहर सड़क पर खड़ी होकर बात करते दिख रही है. ये वीडियो सेलेब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. ये वीडियो वायरल होते ही फैंस के तो जैसे मजे आ गए और उन्होंने जबरदस्त कमेंट किए. एक मीडिया यूजर ने लिखा, कभी खुशी कभी गम फिर से. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नार्मल लोग है ये भी यार'. एक यूजर ने लिखा, 'देखो सेलिब्रिटी भी बीच चौराहे पर पंचायत कर रहे है'.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



इस वीडियो में बहुत कुछ तो साफ नहीं है लेकिन ये पता चल रहा है कि काजोल ने जेह के बारे में पूछा और साथ ही करीना अपनी बहन करिश्मा और सैफ के बारे में भी कुछ कहती सुनाई दे रही हैं. एक यूजर ने वीडियो को क्यूट बताया तो एक ने लिखा, 'आओ बहन चुगली करें'. करीना कपूर खान की फिल्मों की बारे में बात करें तो एक्ट्रेस आमिर खान के साथ फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आने वाली हैं. वहीं, काजोल की बात करें तो पिछली बार वो त्रिभंगा में नजर आई थी.