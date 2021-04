Kareena Kapoor Urges Fans to Take Covid-19 Seriously With Strongly-worded Statement: कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, हर राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हर जगह इस वक्त मातम का माहौल है. ऐसे में देश में कोरोना के दर्दनाक मंजर को देखते हुए करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घरों में रहें और अगर बाहर जाना हो तो अपनी सुरक्षा करके ही निकलें. Also Read - खेतों में जमकर मेहनत कर रहे हैं सैफ अली खान और तैमूर, Kareena ने फोटो शेयर करके बताई ये खास बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने लोगों को अपनी जान बचाने के लिए जागरुक करते हुए पोस्ट किया है. अपने इंस्टा स्टोरी पर करीना (Kareena Kapoor) ने लिखा है 'इस संकट के समय में भी हमारे देश में कई लोग हैं, जो समय की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं. अगली बार जब आप घर से बाहर निकले तो चिन के पास मास्क लगाते हुए, नियम कायदे तोड़ते हुए एक बार देश के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में जरूर सोचिएगा. ये लोग फिजिकली और मेंटली टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं. इस पोस्ट को पढ़ने वाला हर शख्स चेन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है. इस सबसे बढ़कर भारत को आपकी जरूरत है'.

इस पैनडेमिक को लेकर करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने पोस्ट किया है. एक्ट्रेस ने इस माहौल में लोगों से घर में रहने और जितना हो सके प्रिकॉशन्स लेने की अपील की है. वहीं इस पोस्ट में एक्ट्रेस उन लोगों पर भी बरसी हैं जो इस महामारी में लापरवाही कर रहे हैं और उनके वजह से हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं.