बॉलीवुड अभिनेत्री और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पत्नी Anushka Sharma मां बनने वाली है. आजकल वे इन्हीं सुखद पलों को जी रही हैं. हाल ही में अनुष्का ने बेबी बंप के साथ समंदर किनारे खड़ी होकर एक तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर के साथ अनुष्का ने एक बहुत सुंदर कैप्शन भी लिखा था- खुद में एक जीव को जन्म देने से ज्यादा रियल और हंब्लिंग कुछ और नहीं हो सकता है.

जब यह खुद के नियंत्रण में नहीं होता तो आखिर यह होता क्या है Nothing is more real and humbling than experiencing creation of life in you. When this is not in your control then really what is. अनुष्का की इस तस्वीर पर अब प्रेग्नेंट करीना कपूर ने कमेंट किया है.

Also Read - नोटबुक कांड के बाद विराट फ्लाइट में भी मुझे घूरता रहा: केसरिक विलियम्‍स ने बताई आपबीती

इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए विराट ने लिखा- इस एक फ्रेम में मेरी दुनिया मौजूद है.

वहीं अब करीना कपूर ने भी इस खूबसूरत तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा है- तुम सबसे बहादुर हो.



बता दें, कुछ दिन पहले ही उन्होंने पति और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खुद के प्रैग्नेंट होने की खबर सार्वजनिक की थी.