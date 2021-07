Kareena Kapoor Fall In Love With Vicky Nihlaani At The Age Of 13: करीना कपूर (Kareena Kapoor) इन दिनों अपनी बुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, इसके साथ ही फैंस को उनके दूसरे बेटे का नाम भी हाल ही में पता चला है. इसी बीच करीना के एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पहले प्यार के बारे में बात की थी और आप इन बातों के सुनकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि करीना का ये प्यार शाहिद या कोई और एक्टर नहीं था.Also Read - 'बूढ़ी हो गई हो तुम', Kareena Kapoor की योगा करते हुए इस तस्वीर पर फैंस ने एक्ट्रेस को कर दिया ट्रोल

जब करीना (Kareena Kapoor) महज 13 साल की थी तब उन्हें पहलाज निहलानी के बेटे विकी निहलानी से प्यार हो गया था. करीना ने अपने इस प्यार के बारे में 2003 में एक इंटरव्यू में बताया था. 2003 में रेडिफ के साथ इंटरव्यू में करीना (Kareena Kapoor) ने विकी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा था, विकी मेरे सोलमेट हैं.

करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने बताया था कि 'एक्टर विक्की निहलानी उनका पहला प्यार है, मैं और विक्की सोलमेट थे. वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। वहीं मेरा पहला प्यार है, जब मैं 13 साल की थी तब मुझे उनसे प्यार हो गया था,' हालांकि वक्त ने दोनों की राहें अलग कर दी, विकी ने जहां इटैलियन लड़की जस्टिन से शादी कर ली थी. तो वहीं करीना 2012 में सैफ संग शादी के बंधन में बंधी.