बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. फरवरी में उनकी डिलीवरी डेट है. दूसरे बच्चे को लेकर सैफ और करीना दोनों बहुत एक्साइटिड हैं. इस हालत में भी करीना ने लगातार काम किया है. अब वो अपनी सेहत पर काफी ध्यान दे रही हैं. हाल ही में उनकी योगा करते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली थीं.

फिल्मफेयर के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा कि दूसरा बच्चा हमारी बड़ी जिम्मेदारी हैं लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तैमूर के साथ घर में दौड़ने वाला कोई आने वाला है. सैफ बोले- मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक मेरे पास क्रार करता हुआ बेबी आएगा और हाय बोलेगा.

Also Read - मिर्जापुर के 'मुन्ना त्रिपाठी' की अगली फिल्म किसान आंदोलन पर है? बोले- बदलेगी देश की हवा...

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

इस फोटोज को शेयर करते हुए करीना ने प्रेग्नेंसी में भी अपनी फिटनेस के बारे में लोगों को बताया. करीना ने बताया वह इस हालत में भी थोड़ा बहुत योग करके खुद को शांत रखती हैं. ऐसे में अगर आप भी प्रेगनेंसी में फिट रहना चाहती हैं तो आपको करीना कपूर के इस फिटनेस मंत्रा को फॉलो करना चाहिए.