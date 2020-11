kareena kapoor khan Enjoying Pregnancy See Viral Photos in White Dress- बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर मां बनने वाली हैं. इस वक्त वो दिल्ली में हैं और अपनी प्रेग्रेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. पहले की तरह प्रेग्रेंसी में भी अपने काम पूरे करने में लगी हैं. करीना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. हाल ही में बेबो को व्हाइट ड्रेस में स्पॉट किया गया. इस ड्रेस में वे बहुत खूबसूरत लग रही थीं. प्रेग्रेंसी का ग्लो उनके फेस पर साफ नज़र आ रहा था. Also Read - महिला से छेड़छाड़ के बाद विद्या बालन की इस फिल्म से विजय राज हुए 'आउट', मेकर्स को नहीं चाहिए...

बता दें, करीना दूसरी बार मां बन रही हैं. इससे पहले उनका एक बेटा है जिसका नाम तैमूर अली खान है. पहली प्रग्नेंसी की तरह ही वह इस बार भी अपने फैन्स को यह प्रूफ कर रही हैं मैटरनिटी टाइम बोरिंग नहीं बल्किन फैशनेबल हो सकता है. Also Read - बिपाशा बसु को आई पिछले करवा चौथ की याद, बताया - उस वक्त क्यों सड़क पर खोलना पड़ा था व्रत

बता दें, इससे पहले करीना ने अपनी बहन करिश्मा के साथ तस्वीरें शेयर की थीं. करिश्मा ने कैप्शन में लिखा, “बहन के साथ काम करने हमेशा अच्छा रहता है.” बहनों ने हालांकि यह नहीं बताया कि वे किसके लिए शूट कर रही हैं. बता दें कि इस तस्वीर में लोगों का ध्यान करीना के बेबी बंप पर ज़्यादा है. एक यूजर ने करीना के पोस्ट पर मजाकिया अंदाज़ में लिखा- ‘छोटा सैफ आने वाला है’.