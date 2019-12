View this post on Instagram

#Kareenakapoorkhan getting ready at the airport for #Armaanjain ‘s roka ceremony ✨ #kareenakapoor #starstylestory #ootn #ootd #ootdfashion #rokaceremony #weddingwear #indianwear #indianfashion #Fashion #beauty #style #glamour ##bollywoodfashion #bollywoodstyle #Bollywood #bollywoodactress #bollywoodwedding #instafashion #instaceleb #celebstyle