नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के पैन्स के लिए गुड न्यूज है. करीना कपूर अब एक औऱ सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ चुकी हैं. जी हां, करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर आज पहली तस्वीर पोस्ट की. इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते ही करीना कपूर के लखभग 6 लाख फॉलोवर्स भी बन चुके हैं. आपको बता दें कि अभी तक करीना ने किसी को भी फॉलो नहीं किया है.

करीना कपूर के इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए गए हैं. पहली पोस्ट एक काली बिल्ली की एनिमेटेड वीडियो है. वहीं दूसरी पोस्ट तस्वीर है. इस तस्वीर में करीना कपूर ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं. फुल ब्लैक हूडी, टॉप और जेगींस के साथ करीना ने ब्लैक जूते भी पहन रखे हैं. इस तस्वीर को शेयर रते हुए करीना ने लिखा, That Cats’s Out of The Bag #HelloInstagram.

गौरतलब है कि इंस्टाग्राम पर आने को लेकर करीना कपूर कई बार बोल चुकी हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मेरे फैन्स मेरे नाम से इंस्टाग्राम पेज चलाते है. मेरे फैन्स क्लब में 6 से 7 मिलियन फॉलोवर्स हैं. मैं बता दूं कि जल्द ही मेरा ऑफिशियल पेज भी होगा. लोकिन इसे मैं नहीं कोई और चलाएगा. इस इंस्टाग्राम पेज पर मेरे काम और फिल्म से जुड़ी अपडेट्स ही होंगे.