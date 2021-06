Social Media Trending Boycott Kareena Kapoor Khan Know The Reason: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं और इसके साथ ही कोरोना की वजह से वो घर पर ही सारा समय बिता रही हैं. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस जमकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हालांकि अब उनके फैंस के लिए बुरी खबर आ रही है. दरअसल ‘बेबो’ के खिलाफ ट्विटर पर बॉयकॉट (Boycott Kareena Kapoor Khan) करने की मांग उठी है. Also Read - 'रामायण' में सीता बनेंगी Kareena Kapoor! फिल्म के लिए बेबो ने कर ड़ाली भारी-भरकम फीस की डिमांड

‘बेबो’ के खिलाफ ट्विटर पर बॉयकॉट (Boycott Kareena Kapoor Khan) करने की मांग उठी है. दरअसल पौराणिक महागाथा में ‘सीता’ का रोल (Mythological Role of Sita) अदा करना, जिसको लेकर खबरें है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मेकर्स से मोटी रकम की डिमांड की है, लोगों का कहना है कि करीना इस रोल के लायक नहीं हैं.

WE WANT ONLY HINDU ACTRESS FOR PLAYING MATA SITA ROLE

WE WILL NOT ACCEPT HER IN THE ROLE OF MATA SITA AT ALL #BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/DVjyYhN1ka

— Manjeet Yadav 🔱🚩 (@manuyadavbjp) June 12, 2021