Kareena Kapoor Khan Mesmerizes Social Media With New Hair Makeover: हाल ही में दूसरी बार मां बनीं करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) वापस से अपने काम पर लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) पिछली बारी की तरह इस बार भी लंबे ब्रेक पर जानें के मूड में नहीं हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है. करीना (Kareena Kapoor) ने हाल ही में अपना हेयर मेकओवर लिया है जिकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और उनके फैंस एक्ट्रेस के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. Also Read - Maha Shivratri 2021: Kangna Ranaut से Amitabh Bachchan तक, शिव भक्ति में डूबे ये बॉलीवुड सेलेब्स...ऐसे दी शुभकामनाएं

हालांकि करीना (Kareena Kapoor) ने अपने जो फोटो शेयर की है उसमें वो किसी फिल्म या फिर विज्ञापन के लिए शूट नहीं कर रही हैं बल्कि एक्ट्रेस अपने बेटे के लिए ये मेकओवर लिया है. करीना (Kareena Kapoor) ने अपनी इस फोटो को शेयर कर कैप्शन में लिखा है- ‘ओके, अब मैं और ज्यादा बर्प क्लोथ और डायपर्स के लिए तैयार हूं’. Also Read - Radhe Shyam New Poster: Prabhas-Pooja की फिल्म 'राधे श्याम' का नया पोस्टर आया सामने, दिखा बेहद रोमांटिक अंदाज

View this post on Instagram



करीना (Kareena Kapoor) ने इंस्टाग्राम स्टेटस पर अपने नए हेयरस्टाइल को फ्लॉन्ट करते हुए फोटो भी शेयर की है, जिसपर उनकी खास दोस्त मलाइक अरोड़ा (Malika Arora) ने कमेंट करते कमेंट करते हुए लिखा है, ‘यू गॉर्जियस मम्मा’ (U gorgeous mama). इस पर करीना (Kareena Kapoor) ने लिखा ‘लव यू मल्ला’

बता दें कि, करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) ने 8 मार्च यानि महिला दिवस पर अपने छोटे बेटे की पहली झलक दिखाई थी. हालांकि इसमें छोटे नवाब की पूरी झलक तो नहीं देखने को मिली लेकिन फैंस के लिए यही बहुत था. करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने अपने छोटे बेटे के साथ पहली फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ‘ऐसा कुछ भी नहीं है, जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। हैप्पी वुमेंस डे माई लव्स’.

View this post on Instagram

करीना और उनके पति सैफ अली खान ने 21 फरवरी 2021 को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया था. हालांकि अभी तक कपल ने अपने बच्चे का नाम नहीं जाहिर किया है. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना ‘लाल सिंह चड्ढा’ में नज़र आएंगी.