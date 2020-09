Kareena Kapoor Khan off to delhi from mumbai with saif ali khan and son Taimur- करीना कपूर ने हाल ही में अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. अब खबर है कि एक्ट्रेस अपने पति और बेटे साथ मुंबई छोड़ कहीं और चल दी हैं. दरअसल, प्रेग्नेंट करीना दिल्ली में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्डा की शूटिंग के लिए जा रही हैं. इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान हैं. Also Read - 'केदारनाथ' का क्लाइमैक्स सुन रो पड़े थे सुशांत और अब .....

करीना मां बनने वाली हैं इसलिए वो चाहती हैं जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग को निपटा लिया जाए. बता दें, घर से निकलकर एयरपोर्ट जाते हुए इस परिवार की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बता दें, करीना ने अपने बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, “जैसा कि मैं 40वें साल में प्रवेश करने वाली हूं, मैं सिट बैक, रिफ्लेक्ट, लव, लॉफ, फॉरगिव, और फॉरगेट करना चाहती हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझे ताकत देने के लिए सबसे मजबूत बल की प्रार्थना करें. मुझे ऐसी महिला बनाने के लिए मेरे अनुभवों और फैसलों का भी धन्यवाद