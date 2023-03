उर्फी जावेद के फैशन और कॉन्फिडेंस की कायल हुईं करीना, अब कहा 'क्वीन मुझे पंसद...'

Kareena Kapoor On Urfi javed Fashion: अपने अतरंगी फैशन से उर्फी जावेद (Urfi Javed) हर किसी को धीरे-धीरे अपना मुरीद बना रही हैं. जहां एक तरफ उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है। वहीं, दूसरी तरफ उनके यूनीक स्टाइल को काफी लोग पसंद भी करते हैं. अगर आपको याद होगा तो कुछ महीनों पहले करण जौहर के शो कॉफी विद करण में रणवीर सिंह ने उर्फी के फैशन की तारीफ की थी. वहीं अब हाल ही में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) ने एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी जावेद के ड्रेसिंग सेंस की जमकर तारीफ की है, जिसे सुनकर खुद उर्फी के होश उड़े हुए है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में टाइम्स नाउ संग बातचीत में उर्फी जावेद के ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात की है. करीना ने उर्फी के फैशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा, ‘मैं उर्फी जितनी हिम्मती नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत बहादुर और बेहद साहसी हैं. फैशन, एक्सप्रेशंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है. जिस आत्मविश्वास के साथ वो ये करती हैं, वो बहुत कूल और शानदार लगती हैं. वह जैसा चाहती है वैसा ही करती हैं और यही तो फैशन है, वो जैसा चाहती है वैसा ही करती है. यही तो फैशन है.’

करीना ने आगे कहा ‘आप अपने आपको लेकर कंफर्टेबल हो तो आप जैसे हैं वहीं करते हैं. मुझे उनका आत्मविश्वास पसंद है. अगर आप अपने आपको अपनी बॉडी को लेकर कंफर्टेबल हो तो आप जैसे हैं वहीं करते हैं. मुझे उनका आत्मविश्वास पसंद है. मैं उनके कॉन्फिडेंस की दाद देती हूं.’ करीना के इस बयान के बाद उर्फी जावेद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उर्फी ने झट से करीना को लेकर ट्वीट किया’.