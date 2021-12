The residence of Kareena Kapoor Khan has been sealed: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Covid Positive) कोरोना पॉजेटिव हो गई हैं. जिसके बाद बीएमसी ने उनका घर सील कर दिया है. बीएमसी का (Brihanmumbai Municipal Corporation) कहना है अभी तक करीना ने पूरी जानकारी नहीं दी है. लेकिन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके संपर्क में अभी तक कौन-कौन आया है.Also Read - Ankita Lokhande-Vicky Jain की संगीत में सज धज कर पहुंची Kangana Ranaut, बोलीं 'आज मेरे यार की शादी है'- Inside Videos

बताया जा रहा है कि दोनों ने कई कार्यक्रमों पार्टियों में हिस्सा लिया था. इसमें कोरोना के नियमों (Covid Protocol) का पालन नहीं हुआ. अब उन लोगों का पता लगाया जा रहा है, जो इन दोनों अभिनेत्रियों के संपर्क में आए थे. सूत्रों ने बताया, "शनिवार को उनकी जांच की गई. सोमवार, इसकी पुष्टि हुई कि वे दोनों संक्रमित हैं. फिलहाल दोनों अभिनेत्रियां अपने-अपने घरों में आइसेलेट (Home Isolation) में हैं.

सूत्रों ने बताया कि महानगरपालिका उन खबरों की जांच करेगी कि क्या दोनों अभिनेत्रियों ने कुछ पार्टियों में शामिल होने के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है. बता दें कि मुंबई में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ओमिक्रोन के कई मामले भी यहां मिले हैं.