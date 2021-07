Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan Name Their Second Boy Jeh: बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर (Kareena Kapoor) और एक्‍टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) इसी साल दूसरी बार माता-पिता बने हैं. हालांकि अभी तक इस कपल ना ही अपने बेटे का चेहरा सोशल मीडिया पर दिखाया है ना ही कपल ने अपने बेटे का नाम भी सबसे सामने जाहिर किया है. बता दें कि तैमूर (Taimur) के नाम पर जमकर बवाल हुआ था, ऐसे में दूसरे बेटे का नाम इस कपल ने अभी तक जगजाहिर नहीं किया है.Also Read - Kareena Kapoor को 'मैम' कहकर बुलाते थे सैफ अली खान, कहा 'सेट पर नहीं होती थी बात....ऐसे शुरु हुई लव स्टोरी'

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने फरवरी महीने में दूसरी बार मां बनी थीं. 21 फरवरी को करीना और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया, इसके बाद से ही बेबी ब्वॉय के नाम पर जमकर चर्चा हो रही है और ऐसे में अब खबरे हैं आ रही हैं कि दोनों बेबी ब्वॉय का नाम 'जे' (Jeh) रखा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

करीना कपूर ने अपने दोनों बेटों की फोटो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी. करीना कपूर ने फोटो के साथ लिखा था, 'आज उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है. ये दोनों मुझे उम्मीद दिलाते हैं, एक अच्छे कल की. सभी प्यारी, स्ट्रॉन्ग माओं को हैप्पी मदर्स डे.'