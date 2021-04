Randhir Kapoor Just Shared First Pic of Kareena Kapoor Khan’s Newborn: करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) फरवरी के महीने में दूसरी बार मां माता-पिता बने हैं. हालांकि अभी तक करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने अपने दूसरे बेबी की फोटो शेयर नहीं है और ना ही उसका नाम बताया है. लेकिन हाल ही में नाना रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) ने गलती से इंस्टाग्राम पर सैफिना के दूसरे बेटे की पहली तस्वीर लीक कर दी है. हालांकि रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) ने फौरन तस्वीर को डिलीट भी कर दिया. Also Read - Kareena Baby Picture: सैफ की बहन सबा ने दिखाई नन्हे नवाब की पहली झलक, यहां देखें क्यूटनेस वाली वायरल फोटो

दरअसल रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) ने अपने ग्रैंडसन की दो तस्वीरों का एक कोलॉज इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया था. लेकिन ऐसा लगता है कि रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) ने गलती से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी. क्योंकि उन्होंने कुछ ही मिनटों में तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से डिलीट भी कर दिया था. Also Read - दो हफ्तों के अंदर काम पर वापस लौटीं Kareena Kapoor, हेयर मेकओवर लुक Viral...Malaika ने कहा -'Gorgeous Mama'



सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं और हर कोई छोटे नवाब की तस्वीरों को तैमूर से तुलना करके देख रहे है. इससे पहले करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने भी अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर की थी हालांकि उन्होंने उनकी पूरी झलक उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई है.