बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor khan) पिछले कुछ महीनों पहले ही दूसरी बार मां बनी हैं. कोरोना की वजह से करीना (Kareena Kapoor) अपने परिवार के साथ ही वक्त बिता रही हैं औऱ वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी कई सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. ऐसे में करीना (Kareena Kapoor) ने एक बार फिर से अपने नए नवाब की फोटो शेयर की है जिसमें तैमूर (Taimur Ali Khan) सैफ अली खान (Saif ALi Khan) नजर आ रहे हैं.

करीना (Kareena Kapoor) ने अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद क्यूट फोटो शेयर की है जिसमें वो नजर नहीं आ रही हैं लेकिन इस फोटो में तैमूर (Taimur Ali Khan) सैफ अली खान (Saif ALi Khan) और साथ ही छोटे नवाब नजर आ रहे हैं. हालांकि करीना (Kareena Kapoor) ने एक बार फिर से उनका चेहरा करीना ने एक स्माईली से छिपा दिया है.

करीना (Kareena Kapoor) ने अपनी इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा ‘मेरा वीकेंड कुछ ऐसा दिखता है और आपका कैसा है’?. बता दें कि मुंबई में करीब 15 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में हर तरह का काम बंद है और सेलेब्स एक बार फिर से अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं.