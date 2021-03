Kareena Kapoor Khan Shares First Photo After Her Delivery: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अदाकारी और अपने हुस्न से तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी पहली तस्वीर साझा की है. शेयर तस्वीर में अभिनेत्री धूप का आनंद लेते हुए दिखाई दे रही हैं. इस दौरान करीना ने धूप से बचने वाली टोपी के साथ काला चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रही हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “हैलो, मैं सभी को मिस कर रही हूं.” करीना के इस पोस्ट पर लोग खूब प्यार लूटा रहे हैं. बी टाउन की ‘बेबो’ की इस तस्वीर पर कई फिल्म स्टार्स ने भी कमेंट किया है. करीना की ‘की एंड का’ के सह-अभिनेता अर्जुन कपूर ने उनके कॉमेंट सेक्शन में लिखा, “रोस्ट चिकन ग्लो.” Also Read - Malaika Arora की फोटो लेने पर Arjun Kapoor को आया गुस्सा, चिल्ला कर बोले- 'डरकर क्यों भाग रहे हो?

बता दें कि करीना और उनके पति सैफ अली खान ने 21 फरवरी को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया. सैफ और करीना ने कथित तौर पर ‘टशन’ के बाद डेटिंग शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने 2012 में शादी कर ली और करीना ने 2016 में अपने पहले बच्चे, बेटे तैमूर को जन्म दिया था.