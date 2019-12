नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (KAREENA KAPOOR) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंगमें बिजी हैं. इस फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इन फिल्म की शूटिंग पंजाब में हो रही है. शूटिंग से थोड़ा समय निकालकर हाल ही में करीना कपूर ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल में आशीर्वाद लेने पहुंची. इस दौरान करीना ने ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई. गोल्डन टेंपल की उनकी यह फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.

इससे कुछ दिन पहले शनिवार को एक्टर आमिर खान (AMIR KHAN) ने दोल्डन टेंपल में मत्था टेका. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के एक अधिकारी ने बताया कि स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में बैठकर आमिर लगभग 50 मिनट तक शबद कीर्तन सुनते रहे.

