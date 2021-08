Kareena Kapoor And Baby Jeh New Picture As He Is 6 Months Old Now: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इन दिनों पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और अपने दोनों बच्चों, तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) और जेह (Jeh Ali KHan) के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं. करीना कपूर रोजाना मालदीव से अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. अब एक बार फिर करीना ने नन्हें जेह को गोद में लिए हुए एक फोटो साझा की है. जेह आज 6 महीने का हो गया है, जेह के 6 महीना का होने पर करीना ने एक तस्वीर शेयर की है.बेबो और सैफ ने इस साल फरवरी में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया.Also Read - Kareena Kapoor ने फैंस की बढ़ाई तड़प, फिर छिपाया बेटे जेह का चेहरा...कैप्शन में लिखी ये बात

हाल ही में करीना (Kareena Kapoor Khan) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे जेह अली खान को अपनी गोद में उठाए नजर आ रही हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है कि करीना ने पिंक और ब्लैक कलर की बिकिनी पहनी हुई है. खास बात तो ये है कि करीना ने जेह को अपनी गोद में उठाया है. Also Read - इतना क्यूट दिखता है करीना कपूर और सैफ का दूसरा बेटा Jeh! बेबो छोटे नवाब पर ऐसे जता रही हैं प्यार

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)



करीना ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- आपको हमेशा प्यार, खुशी और साहस मिले. हैप्पी 6 मंथ मेरी जिंदगी. करीना के इस पोस्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है. कुछ ही मिनटों में इस तस्वीर को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. करीना के इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी कमेंट किया है. डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इमोजी पोस्ट की. वहीं ईशा अग्रवाल ने लिखा- सो क्यूट.