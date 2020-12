Kareena Kapoor left hills of Himachal after long vacation with taimur and saif ali khan after wrap up shooting bhoot police- बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश को अलविदा कह दिया. अभिनेत्री अपने पति सैफ अली खान के साथ यहां रुकी हुई थी. सैफ एक फिल्म की शूटिंग के लिए यहां आए हुए थे. करीना ने अपने सत्यापित इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, “बाय-बाय पालमपुर. बेहद शानदार अनुभव, हेलो मुंबई, मैं घर आ रही हूं.” Also Read - आमिर खान की बेटी इरा खान बाथटब में मस्ती करती हुई आईं नज़र, हो गई थीं डिप्रेशन और यौन शोषण का शिकार

करीना सैफ के साथ हिमाचल प्रदेश गई थीं. अभिनेता पहाड़ी शहर के विभिन्न स्थानों पर अपनी आगामी फिल्म 'भूत पुलिस' की शूटिंग कर रहे थे.

पहाड़ी शहर में 5 दिसंबर को फिल्म के पहले शेड्यूल के लिए शूट किया गया. वहीं निर्माता 15 दिसंबर से मुंबई में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं.

पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में सैफ अली खान के अलावा जैकलीन फर्नाडीज, यामी गौतम, अर्जुन कपूर और जावेद जाफरी हैं