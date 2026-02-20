  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Kareena Kapoor Owner Of Crores Eats A 5 Rs Parle G Biscuit With Tea Saying Its Taste Is Different

करोड़ों की मालकिन करीना कपूर चाय के साथ खाती हैं 5 रुपये वाला बिस्किट, बोलीं- इसका मज़ा ही अलग है

क्या आप जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को चाय के साथ ये बिस्किट खाना पसंद है. उनका कहना है कि इसका मज़ा ही अलग है.

Published date india.com Published: February 20, 2026 2:43 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Kareena Kapoor owner of crores eats a 5 rs parle g biscuit with tea saying its taste is different
Kareena Kapoor owner of crores eats a 5 rs parle g biscuit with tea saying its taste is different

Kareena Kapoor: बॉलीवुड के बेबो यानी Kareena Kapoor Khan अपने स्टाइल, फैशन और लग्ज़री ब्रांड्स और करोड़ों की नेटवर्थ के लिए फेमस हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद से जड़ी एक ऐसे बात शेयर की जिसने सबको चौंका दिया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उनके चाय के कप के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद और पुराना साथी ‘पारले-जी’ बिस्कुट नजर आया. सुबह एक कप गरमा-गरम चाय मिल जाए और साथ में ये बिस्कुट, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं. करीना ने खुलासा किया कि उन्हें चाय के साथ कोई महंगा स्नैक्स नहीं बल्कि पारले-जी का बिस्कुट खाना पसंद है.

करीना खाती हैं सिंपल फूड
करीना के इस पोस्ट से पता चलता है कि उन्हें घर का सादा खाना ही पसंद है. करीना ने कहा कि वो ज़ीरो साइज़ में विश्वास नहीं रखती है. उन्हें जो पसंद होता है वो खाती हैं. हां, ये बात जरूर है कि वो नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज़ भी करती हैं. करीना ने हमेशा से ही घर के खाने को प्राथमिकता दी है. करीना की इस पोस्ट से फैंस के लिए ये जानना भी दिलचस्प रहा कि एक्ट्रेस के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. बावजूद इसके वो पारंपरिक खाने में विश्वास रखती हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि “यही वजह है कि करीना आज भी सबसे ज्यादा रिलेटेबल स्टार हैं.”

Bollywood Numerology: ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस–स्टारडम-दौलत-शोहरत पाती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सर आंखों बिठाकर रखते हैं पति 0

करीना कई इंटरव्यूज़ में ये कहती नज़र आई हैं कि उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है. फिर वो चाहे घर पर बिना मेकअप के रहना हो. बच्चों के साथ समय बिताना या फिर चाय-बिस्किट के साथ रिलैक्स करना. बेबो को छोटी खुशियों में ही बड़ा सुकून मिलता है. करीना का कहना है कि अगर आप अपना डेली फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं तो एक कप चाय और दो बिस्कुट खाने से कोई नुकसान नहीं होता है.

गुरुदत्त की लाइफ में दो औरतें फिर भी रहे ‘तन्हा’, एक फिल्म में बता दिया था अपनी मौत का सच! 11

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

बता दें, करीना कपूर हाल में मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में रेड गाउन पहनकर पहुंची थीं. जहां उन्हें हर कोई देखता ही रह गया. इस बार उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स के लुक को रिक्रिएट किया था. 45 कपूर की करीना इस आउटफिट में 35 की उम्र की एक्ट्रेस को मात दे रही थीं. डार्क आउटफिट में एक्ट्रेस का लाइट मेकअप और शाइन कर रहा था.

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.