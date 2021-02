Kareena Kapoor Pays Tribute To Uncle Rajiv Kapoor With Unseen Picture on last rites live-बॉलीवुड एक्टर और राज कपूर के बेटे राजीव कपूर (Rajiv Kapoor Died) का आज निधन हो गया. उनकी मृत्यु से कपूर खानदान सदमें में हैं. राजीव 58 साल के थे. आज शाम ही मुंबई में अभिनेता का अंतिम संस्कार किया जाएगा. उन्हें श्रद्धाजंलि देने के लिए बॉलीवुड की तमाम हस्तियां उनके घर पहुंचीं. रणबीर कपूर, रणधीर कपूर, करीना कपूर, नीतू कपूर अस्पताल में ही पहुंच गए थे. Also Read - Alia Bhatt Bikini Pics: आलिया भट्ट ने पिंक बिकिनी में दिखाए जलवे, कातिलाना है सारी तस्वीरें

राजीव कपूर का निधन हार्ट अटैक से हुआ है. जिसके बाद करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके पिता रणधीर कपूर (Randhir Kapoor), दादा राज कपूर (Raj Kapoor), चाचा राजीव कपूर (Rajiv Kapoor) और ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि जिस वक्त दौरा पड़ा उस दौरान सबसे बड़े भाई रणधीर कपूर उनके पास मौजदू थे. पिछले साल ही ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और अब एक और भाई ने आखिरी सांस ली. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोज इस वक़्त वायरल हो रहे हैं.