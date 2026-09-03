करीना कपूर को हुआ पढ़ाई ना करने का अफसोस, तैमूर के करियर पर बोलीं 'वो क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहता है...'

Kareena Kapoor On Sons Education And Future: करीना कपूर ने अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने के अफ़सोस, तैमूर और जेह की परवरिश और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने की वजहों के बारे में खुलकर बात की है.

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Kareena Kapoor On Sons Education And Future: करीना कपूर खान हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं. शानदार करियर के बावजूद, उन्हें कुछ पछतावे हैं और वे नहीं चाहतीं कि उनके बच्चों को भी ऐसा ही पछतावा हो. इनमें से एक है उनकी अधूरी पढ़ाई. बच्चों को बहुत प्यार करने वाली करीना ने माना है कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने का अफ़सोस है और वे नहीं चाहतीं कि उनके बेटे, जेह और तैमूर, भी वही फ़ैसला लें. हाल ही में हनुमान दास के साथ बातचीत में, करीना ने फिल्मों में करियर बनाने के लिए 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की और बताया कि इस अनुभव ने उनके बेटों की परवरिश और पढ़ाई पर खुलकर बात की है.

11वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई नहीं की

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि करीना कपूर खान दो बेटों तैमूर और जेह की मां हैं. भले ही उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत सख्त हैं कि उनके बच्चों को सही और पूरी शिक्षा मिले और उन्होंने माना कि उनके इस फ़ैसले पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने काम के ज़रिए खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की है. करीना ने कहा था ‘मैंने अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं की और यह बात मेरे मन में हमेशा रही. भले ही मेरे पास मौका था, लेकिन मैं फ़िल्मों में आ गई और 11वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई नहीं की. मुझे पता है कि बहुत से लोग इसका मज़ाक उड़ा सकते हैं या जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्टर के तौर पर खुद को साबित करना चाहता थी. मैं बस यही करना चाहती थी अपने दिल की बात सुनना.’

बेटों को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा है

करीना कपूर ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक के तौर पर खुद को साबित किया है, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने का अफ़सोस है और कहा कि ‘मुझे अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने का अफ़सोस है और वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे, जेह और तैमूर, भी वही फ़ैसले लें. इसीलिए मैंने अपने बेटों को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने और फिर अपने मन की बात सुनने के लिए प्रेरित किया. जब UNICEF ने भारत में लड़कियों की शिक्षा में मदद करने के लिए मुझसे संपर्क किया, तो मुझे यह बात बहुत गहराई से महसूस हुई, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का अफ़सोस रहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी’.

तैमूर को क्रिकेट औऱ फुटबॉल से प्यार है- करीना

करीना ने आगे बताया कि उनके बच्चों की किन चीज़ों में दिलचस्पी है और कहा कि तैमूर की खेलों में रुचि बढ़ रही है. करीना के अनुसार, वह अभी क्रिकेटर या फ़ुटबॉलर बनने का सपना देखता है और उन्होंने बताया कि वह और सैफ अली खान उसे सपोर्ट करने, उसके सपनों को बढ़ावा देने और उसे सही दिशा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं. ‘मैं कहता हूं, ‘हां, बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर तुम यही करना चाहते हो,’ तो वह कहता है, ‘मैं ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट या फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूं और मैं कहती हूं, ‘हां, तो तुम्हें इसे करके दिखाना होगा.’ हमें उसे हिम्मत देनी होगी और सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा. कौन जाने, शायद बाद में उसका मन बदल जाए और वह भी ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम फ़िल्मी परिवार से हैं या हम एक्टर हैं, तो उसे भी एक्टर ही बनना होगा.