Saif Ali Khan Use To Call Kareena Kapoor Mam Befor They Fall In Love: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इंडस्ट्री के कुछ सबसे लोकप्रिय कपल्स में से एक हैं. इन दोनों की लव स्टोरी भी बॉलीवुड में खुब चर्चे बटोरो थे लेकिन आपको इन दोनों के बारे में आप कुछ ऐसी कमाल की बातें नहीं जानते होंगे. दरसअसल जब सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की लव स्टोरी शुरु हुई उससे पहले ये कपल कई सारी फिल्मों में काम कर चुका है और जब दोनों साथ में स्कीन शेयर करते थे तो वो कैसे थे और ये प्यार कैसे शुरु हुआ आइए जानते हैं इसकी कहानी.

ओमकारा के सेट पर मिले थे

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) एजेंट विनोद (Agent Vinod) टशन (Tashan) और ओमकारा (Omkara) जैसी फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं. ऐसे में करीना (Kareena Kapoor) ने 2014 में Look Who's Talking With Niranjan को दिए एक इंटरव्यू में काह था कि 'जब दोनों पहली बार ओमकारा (Omkara) के सेट पर मिले थे तो बमुश्किल ही दोनों ने कोई बातचीत होती थी और उस वक्त वो दोनों किसी और के साथ रिश्ते में थे.'



बचपन से सैफ को जानती हैं करीना

करीना (Kareena Kapoor) ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो सैफ (Saif Ali Khan) को तब से जानती थी जब से वो छोटी थी. ‘हम साथ साथ हैं’ (Hum Saath Saath Hain) की शूटिंग के दौरान करीना (Kareena Kapoor) ने सैफ (Saif Ali Khan) से मुलाकात की थी.

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)



मैम कहकर बुलाते थे

करीना ने बताया कि सैफ बेहद सुलझे हुए इंसान हैं और दोनों जब ओमकारा के सेट पर मिले तो बेहद काम होती थी. अगर मैं उन्हें ‘गुड मार्निग’ कहती थी वो पलकर ‘गुड मॉर्निग मैं कहते थे.’ रीना ने बताया कि तब सैफ (Saif) उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत से ट्रीट किया करते थे. करीना (Kareena) ने बताया कि उन्हें लगा कि शायद सैफ थोड़ा नटखट हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन साथ की करीना ने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी लड़की उन्हें पसंद करेगी. करीना ने ये भी बताया कि इस रिश्ते में पहला कदम उन्होंने ही बढ़ाया था.