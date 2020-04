kareena kapoor scolded her staff member for not pressing the dress- बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक स्टॉफ मेंबर को डांट लगाती हुई नज़र आ रही हैं. दरअसल, ये वीडियो करीना कपूर खान के रेडियो शो What Women Want के सेट का है जिसमें वो किसी शूटिंग की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं. Also Read - डॉक्टर्स-पुलिस पर पथराव करने वालों पर भड़के Salman Khan, बोले- ऐसी नौबत न आ जाए..

एक स्टाफ को वो बोलती हैं ज्यादा कॉफी डालो. दूसरे को स्ट्रेस ना देने के लिए बोल रही हैं और तीसरे स्टाफ को ड्रेस प्रेस ना होने के कारण डांट रही हैं. देखिए वीडियो-

उनके इस वीडियो पर लोगों ने रिएक्ट करते हुए कहा कि स्टाफ से प्यार से भी बात की जा सकती है. वहीं कुछ ने कहा ओवर एक्टिंग की दुकान.

बता दें, कुछ दिन पहले करीना कपूर भी अपने पुराने पलों को याद करती नजर आईं. इस फोटो में तीनों बीच पर इंज्वॉय करते नजर आ रहे हैं. करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने हाल ही में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था.वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना जल्द ही आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी. फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखित और अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित की गई है.