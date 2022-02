Kareena Kapoor Open Up About Dating Saif And How Akshay Kumar Reacts: बॉलीवुज की बेबोकरीना कपूर (Kareena Kapoor) हाल ही में ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के यूट्यूब चैनल ट्वीक इंडिया (Tweak India) में नजर आई. ऐसे में इस चैट शो में एक्ट्रेस ने जमकर खुलासा किया है. बता दें कि ट्विंकल खन्ना के साथ एक चैट शो में इस घटना का मजेदार खुलासा किया। एक्ट्रेस से राइटर बनीं ट्विंकल खन्ना के अपने प्लेटफॉर्म ट्वीक इंडिया पर करीना से बात कर रही थीं. इस दौरान करीना कपूर ने खुलासा किया है कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जब यह फील हुआ कि वो और सैफ अली खान फिल्म के सेट पर करीब आ रहे हैं तो उन्होंने सैफ (Saif Ali Khan) को चेताया था. बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने एक साथ फिल्म की थी ‘टशन’और इसी दौरान दोनों का इश्क शुरु हुआ था.Also Read - Ananya Panday Photos: थाई-हाई शॉर्ट वन पीस ड्रेस में अनन्या पांडे का किलर अंदाज, लुक्स ने उड़ाए फैंस के होश

ट्विंकल खन्ना के यूट्यूब चैनल Tweak India पर इस बार करीना कपूर कपूर मेहमान बनीं और इस दौरान बातचीत के दौरान करीना ने उस दौरान की बात छेड़ी जब करीना,सैफ औऱ अक्षय एक साथ फिल्म टशन के लिए काम कर रहे थे और यही वो वक्त था जब सैफ अली खान और करीना कपूर ने एक दूसरे को डेट करना शुरु कर दिया था. ऐसे में करीना कपूर खान ने ट्विंकल को बताया कि 'टशन फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय को एहसास हो गया था कि सैफ उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अक्षय ने सैफ को चेतावनी दे दी थी.

करीना कपूर आगे बताती हैं कि एक दिन अक्षय सैफ को कोने में ले गए और कहा कि सुनो, ध्यान रखना क्योंकि खतरनाक लड़कियां हैं. यह एक डेंजरस फैमिली है और मैं उन्हें जानता हूं, इसलिए देख के रह’. करीना ने बताया कि ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप गलत जगह हाथ डाल रहे हो. इस पर सैफ ने कहा था कि नहीं-नहीं मैं जानता हूं, मैं संभाल लूंगा’. हालांकि सैफ ने फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करीना को प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2012 में शादी कर ली और आज दोनों दो बच्चों के माता-पिता है.