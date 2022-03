Kareena Kapoor Khan Special Post On International Women’s Day 2022: करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) उन एक्ट्रेस में एक हैं जो अपनी फिटनेस और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. बेबो के नाम से करीना कपूर ने मां बनने के दौरान जमकर काम किया था और बॉलीवुड में शादी और बच्चों के बाद काम ना मिलने वाली सोच पर ब्रेक लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया था. ऐसे में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय (International Women’s Day 2022) महिला दिवस पर करीना कपूर ने अपनी महिला फैंस के लिए कुछ संदेश लिखा है जो हर महिला को पढ़ना चाहिए. दरअसल करीना ने अपने जीने के ढंग के बारे में अपने फैंस को बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसके बाद उनकी फीमेल फैंस को इंस्पिरेशन मिलेगी (Kareena Kapoor Social Media Post)Also Read - International Women's Day 2022: नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया Her Circle ऐप

अपनी हाल ही में शेयर की गई इन्स्टाग्राम पोस्ट में करीना कपूर ने लिखा ' 'चाहे मेसी (खराब) बालों वाला दिन हो या फिर ग्लैम अप आउटिंग, या साइज 0 से साइज 16 तक, मैंने अपनी लाइफ के हर फेज को अच्छी तरह से जीया है और आनंद लिया है. प्रेग्नेंसी के दौरान मेरा 25 किलो वजन बढ़ गया, लेकिन मैंने इस अपने उन कामों पर हावी नहीं होने दिया, जिनसे मैं प्यार करती हूं.'

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)



करीना आगे लिखती हैं ' मुझे अभी भी याद है कि मैं जब 8 महीने की प्रेगनेंट थी तो फोटोशूट किया था। बहुत मजा आया था. मैं जैसी थी उसमें कॉन्फिडेंट थी, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही थी.तो इसे पढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए… यह आपकी जिंदगी है और आपके फैसले ही मायने रखते हैं…हमेशा'. आपको बता दें कि फिल्म टशन के दौरान करीना इंडस्ट्री में साइज जीरो का ट्रेंड लेकर आई थीं. वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना की अगली फिल्म आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो कि 11 अगस्त 2022 में रिलीज होगी.