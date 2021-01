Kareena Kapoor shares glamorous black and white Photo as she is waiting for somebody special-बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान इस समय सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए बताया की वह वेटिंग मोड में हैं. करीना ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में वह सोफे पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. Also Read - 2021 में रिलीज हुआ सिंगर दीपक दिलदार का पहला गाना ‘बॉयफ्रेंड रखले बाडू का’, धमाल मचा दिया

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, "मैं इंतजार कर रही हूं."

कैप्शन को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने दूसरे बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं.

करीना की सबसे खास दोस्त मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा ने उनके पोस्ट पर कॉमेंट किया.

अभिनेत्री मलाइका ने लिखा, ” मैं भी कर रही हूं.”

अमृता ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा, ” मैं भी कर रही हूं.”