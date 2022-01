Bollywood Tribute to Pandit Birju Maharaj: दिग्गज फिल्म निर्माता सुभाष घई पंडित बिरजू महाराज को अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि ट्वीट करने वाले पहले बॉलीवुड हस्तियों (Pandit Birju Maharaj Passes Away) में से एक थे. उन दिनों को याद करते हुए जब, वह एक कॉलेज उत्सव का आयोजन कर रहे थे, जहां महाराज जी प्रदर्शन कर रहे थे, घई (Subhas Ghai) ने याद किया कि कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के बीच ‘रोमांटिक भावों’ को अभिव्यक्त किया. आगामी फिल्म ’36 फार्महाउस’ के लिए संगीतकार के रूप में अपनी शुरूआत करने के लिए चर्चा में आए घई ने ट्वीट किया, ‘मैंने सीखा ‘डांस’ का मतलब शरीर है लेकिन आत्मा आंखों में है. इसलिए वह कथक में जगत गुरु थे.”Also Read - Pandit Birju Maharaj: कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन, जानें उनसे जुड़ी 10 अहम जानकारियां

My first learning from kathak dance maestro was in my college youth festival when he expressed a romantic conversation between lord krishna n radha thru his two eyes talking. I learnt ‘DANCE means body but soul is in eyes.

That’s y he was a Jagat guru in kathak💃🏽

RIP BIRJU SIR🙏🏽 pic.twitter.com/yeWT5Fv23v — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) January 17, 2022

Also Read - Pandit Birju Maharaj: मशहूर कथक डांसर पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

महाराज जी के निधन पर शोक व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक हस्तियों में सरोद मेस्ट्रो, उस्ताद अमजद अली खान साहब भी थे, जिन्होंने ट्वीट किया कि यह भारतीय नृत्य और कथक के लिए एक युग के अंत को चिह्न्ति करते हैं. खान साहब ने लिखा, “मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति है. वह मेरे परिवार से बेहद प्यार करते थे और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहती हैं. स्वर्ग आज और हर रोज उनके लिए नृत्य करेगा!” Also Read - Increased trend of foreigners in Indian dances: birju Maharaj | भारतीय नृत्यों में विदेशियों का रुझान बढ़ा है : बिरजू महाराज

The passing away of Pandit Birju Maharaj marks the end of an era for Indian dance and Kathak. For me it’s been a personal loss. He was loved immensely by my family and his memories live in our hearts forever. The heavens will dance for him today and everyday! 🙏🙏 May he RIP pic.twitter.com/aVYYUnU2UV — Amjad Ali Khan (@AAKSarod) January 17, 2022

अपने ट्वीट के साथ, उन्होंने एक युवा बिरजू महाराज की एक दुर्लभ तस्वीर को अपने सरोद पर तबला बजाते हुए दिखाया. एक प्रसिद्ध नर्तक होने के अलावा, महाराज जी एक प्रतिभाशाली तालवादक थे और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक होने के लिए भी जाने जाते थे. वास्तव में महाराज जी ने संजीव कुमार, सईद जाफरी और अमजद अली खान अभिनीत सत्यजीत रे के ऐतिहासिक नाटक ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में दो अवधि के नृत्य टुकड़ों के लिए संगीत की रचना की और गाया.

The nation mourns the passing of a true legend, Shri Birju Maharaj,Kathak exponent par excellence. His ghungroos were on his ankles till he breathed his last.I always admired and respected him as a giant of the medium of Kathak & will miss his presence on the firmament of dance🙏 pic.twitter.com/Wz0VLGDQPW — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 17, 2022

बॉलीवुड की दिग्गज और मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने महाराज जी को ‘कथक प्रतिपादक’ के रूप में वर्णित करते हुए ट्वीट किया, “उनके घुंघरू उनके टखनों पर थे जब तक कि उन्होंने अंतिम सांस नहीं ली. मैंने उनकी हमेशा प्रशंसा और सम्मान किया. उन्हें कथक के माध्यम के एक विशाल के रूप में और नृत्य के मंच पर उनकी उपस्थिति को याद करेंगे.” महाराज जी का सिनेमा जगत से गहरा नाता था. उन्होंने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘देवदास’ के 2002 वर्जन में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए ‘काहे छेड़ मोहे’ ट्रैक को कोरियोग्राफ किया था.

उन्होंने कमल हासन बहुभाषी मेगा हिट ‘विश्वरूपम’ में ‘उन्नई कानाधु नान’ को कोरियोग्राफ करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और बाजीराव मस्तानी संख्या ‘मोहे रंग दो लाल’ के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था. इनके अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी पंडित बिरजू महाराज को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की.

करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और पंडित बिरजू महाराज की आत्मा की शांति प्रार्थना की. अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने भी पंडित बिरजू महाराज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है. उन्होंने भी दिवंगत की तस्वीर शेयर की और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके साथ ही आलिया भट्ट ने भी बिरजू महाराज की तस्वीर शेयर की और उनके साथ बिताए वक़्त को याद किया.

इनपुट-आईएएनएस