बॉलीवुड की बेबो यानि की करीना कपूर (Kareena Kapoor) भले ही इन दिनों कोरोना की वजह से काम नहीं कर रही हैं लेकिन एक्ट्रेस के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं. ऐसे में अब करीना (Kareena Kapoor) की झोली में एक बड़ी फिल्म आकर गिरी है लेकिन इसके लिए एक्ट्रेस ने मेकर्स से मोटी रकम मांगी है. दरअसल करीना (Kareena Kapoor) को पौराणिक काल की महागाथा में सीता का रोल प्ले करने के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है.

बता दें कि सैफ अली खान (Saif Ali Khan) फिल्म 'आदिपुरुष' में रावण का किरदार निभाने के लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं अब करीना (Kareena Kapoor) को सीता का किरदार निभाने का ऑफर आया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पौराणिक प्रोजेक्ट 'रामायण' में माता सीता का रोल निभाने के लिए करीना (Kareena Kapoor) ने भारी-भरकम फीस डिमांड की है और इसके लिए उन्होंने 12 करोड़ की मांग की है.



बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर-डायरेक्टर अलौकिक देसाई करीना के पास कुछ महीनों पहले ही फिल्म लेकर जा चुके हैं. सीता की तैयारी, शूटिंग और प्रोडक्शन के लिए 8 से 10 महीने लगेंगे, इसलिए करीना (Kareena Kapoor) को पूरी तरह से इस फिल्म को लगभग एक साल देना पड़ेगा शायद इसलिए करीना ने इसके लिए मोटी रकम वसूल करने का फैसला किया है.

वहीं बाकि के प्रोजेक्ट की बात करें तो करीना कपूर (Kareena Kapoor) जल्द ही अभिनेता आमिर खान की आने वाली फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में नजर आने वाली हैं. वहीं ‘वीरे दी वेडिंग 2’ और हंसल मेहता की एक फिल्म में काम कर रहीं हैं. इसके अलावा करण जौहर की ‘तख्त’ में भी काम कर रही है.