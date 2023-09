करीना कपूर (Kareena Kapoor) बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक हैं और वो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. बॉलीवुड की बेबो इन दिनों अपनी पहली ओटीटी फिल्म जाने जा को लेकर जमकर चर्चा में बनी हुई हैं औऱ ये फिल्म आने वाले दिनों में नेटफिलक्स पर आएगी. इसी बीच में करीना कपूर (Kareena Kapoor) का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल सामने आए वीडियो में करीना कपूर किसी इवेंट में पहुंची थी और इस दौरानकरीना रेड कलर की ड्रेस में बेहद स्टनिंग नजर आईं. लेकिन राष्ट्रगान गाते हुए एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथ बांधे हुए खड़ी है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

करीना कपूर हाल ही में एक इवेंट का ह‍िस्‍सा बनने पहुंचीं.मुंबई में हुआ ये इवेंट मह‍िलाओं से जुड़ा था. इस इवेंट में करीना कपूर नेशनल एंथम यानी राष्‍ट्रगान गाते हुए एक ऐसी गड़बड़ कर बैठीं ज‍िसे देखते ही लोगों ने उन्‍हें सोशल मीड‍िया पर ट्रोल करना शुरू कर द‍िया. इस वीड‍ियो में करीना राष्‍ट्रगान गाते हुए वक्‍त हाथ बांधे हुए नजर आ रही हैं. शुरुआत में तो करीना सावधान की मुद्रा में ही थीं, लेकिन आखिर के कुछ पलों में वो अपने दोनों हाथ पकड़ लेती हैं. बस फिर क्‍या थी, इसी वीड‍ियो पर लोग करीना को जमकर लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं. करीना कपूर का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.