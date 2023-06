Hindi Entertainment Hindi

करीना कपूर ने बाथरूम में लगा रखा था सलमान खान का पोस्टर, इस वजह से कर दिए टुकड़े

Kareena Had Salman Poster In Her Bathroom: जब सलमान खान पर फिदा थी करीना कपूर खान, जानें पूरा किस्सा.

Kareena Had Salman Poster In Her Bathroom: सलमान खान का क्रेज फीमेल फैंस के बीच सालों से बना हुआ है और इस लिस्ट में कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम भी शामिल हैं, जिन्हें एक दौर में सलमान खान पर क्रश हुआ करता था. वहीं अब सलमान खान से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक ऐसे क्रश के किस्से के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल सलमान खान जब टीवी पर दस का दम लेकर आते थे, उस दौर में कई सारे सितारों ने उनके शो में हिस्सा लिया था और इसी में एक बार बेबो करीना और करिश्मा कपूर आई थी. इसी वक्त सलमान खान ने किस्सा सुनाया था कि कैसे उनकी पहली फिल्म ‘मैने प्यार किया’ के बाद करीना उनकी फैन हो गई थी और उनके पोस्टर रखती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने इसे फोड़ा दिया था. तो चलिए जानते हैं क्या थी ये पूरी कहानी.

करीना के रूम में था सलमान का पोस्टर

आपको बता दें कि, रेडिट पर शेयर किए गए एक थ्रोबैक वीडियो में सलमान खान को करीना कपूर का एक किस्सा याद करते हुए देखा जा सकता है. सलमान खान ने कहा, “एक किस्सा सुनाता हूं. जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी और फिर में इनके (करिश्मा कपूर) के साथ पिक्चर कर रहा था जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप हुई. ऐसे में उस वक्त करिश्मा ने मुझे बताया कि मेरी छोटी बहन बेबो के बाथरूम में एक बड़ा सा पोस्टर है मेरा. मैं तो बड़ा खुश होगा कि चलो यार…

सलमान का पोस्ट फाड़ लगाया इनका फोटो

सलमान आगे बताते हैं कि उसके दो या तीन महीने बाद एक और पिक्चर रिलीज हुई आशिकी. मेरा पोस्टर उतारा नहीं गया, फाडा गया और राहुल रॉय का पोस्टर लगाया गया और ये आके मुझे बताती भी है कि सलमान अब तुम्हारा पोस्टर नहीं है. यह राहुल रॉय का पोस्टर है.” इस पर करीना कपूर ने जवाब दिया, ‘लेकिन कम से कम मैं ईमानदार हूं.’ बता दें ये वीडियो सलमान के सुपरहिट शो दस का दम का है जिसमें बेबो और करिश्मा ने शिरकत की थी.

सलमान संग दे चुकी हैं सुपरहिट फिल्में

बाद में जब करीना ने बड़े होने के बाद फिल्मों में एंट्री की, तो उन्होंने सलमान के साथ कई फिल्में कीं। इनमें ‘बॉडीगार्ड’, ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘मैं और मिसेज खन्ना’ जैसी फिल्में शामिल हैं. इस बीच सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो, चार साल के ब्रेक के बाद, सलमान खान ने ईद पर ‘किसी का भाई किसी की जान’ की रिलीज के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की थी. इस फिल्म पूजा हेगड़े, वेंकटेश, जगपति बाबू, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, शहनाज गिल, जस्सी गिल, पलक तिवारी भी शामिल थीं. इसके अलावा, सलमान खान इस साल के अंत में यश राज फिल्म की ‘टाइगर 3’ में भी दिखाई देंगे.

