Kareena kapoor wanted to kiss and marry with Arjun kapoor-बॉलीवुड के आइडल कपल सैफ अली खान और करीना कपूर (Saif Ali Khan-Kareena Kapoor) को माना जाता है. कई इवेंट्स पर ये अपने प्यार का इजहार करते हुए भी मिल जाते हैं. अक्सर देखा गया है कि, सैफ और करीना अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातें करते रहते हैं.

करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला ख़ुलासा किया था. करीना ने कहा था कि मन करता है सैफ को छोड़ दूं. ये वाक्या उस वक्त का है जब करीना और अर्जुन फिल्म की एंड का की शूटिंग कर रहे थे.

फिल्म में करीना को बाहर का काम करते हुए और अर्जुन को हाउस हसबैंड के तौर पर दिखाया गया है. करीना ने एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए कहा था कि अर्जुन को इतना काम करते हुए देखकर लगता है कि सैफ को छोड़ दूं.

यही नहीं जब करीना से पूछा गया कि क्या शादी के बाद आप पति पत्नी ने ऑन स्क्रीन किस करने वाली पॉलिसी को अपनाया है? क्योंकि करीना से शादी के बाद भी सैफ अली खान ने कई फिल्मों में कई एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन किस किया है. इस सवाल पर करीना ने बड़ी बेबाकी से अपना जवाब दिया था.

करीना ने जवाब देते हुए कहा था कि ‘हमने वो पॉलिसी ऑफ़ स्क्रीन अपनाई हुई है. सैफ अगर फिल्म में किसिंग सीन करते हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि अगर फिल्म की डिमांड है तो पूरा करना पड़ेगा’.

यही नहीं करीना ने इसी जवाब में आगे कहा कि ‘मैंने फिल्म ‘की एंड का’ में अर्जुन कपूर के साथ किसिंग सीन दिए थे क्योंकि फिल्म की वैसी डिमांड थी. वो फिल्म एक मैरिड लाइफ और पति पत्नी पर थी इसीलिए किसिंग सीन से मना नहीं कर सकती थी. सैफ को इससे कोई दिक्कत नहीं’.