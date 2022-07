Kareena Kapoor Character Poo: सड़क हादसे में रेड लाइक को नजर अंदाज करने से भारत में हर साल कई लोगों की जान जाती है. रेड लाइट का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) कई तरह के तरीके अपनाती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहने के बाद अब यातायात पुलिस ने इस काम के लिए करीना कपूर (Kareena Kapoor) की मदद ली है. ट्रैफिक पुलिस ने करीना कपूर की फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ से उनके करेक्टर ‘पू’ के चेहरे का रिएक्शन रेड लाइट पर लगाया है. लोगों के रेड लाइट जंप करने से रोकने के लिए ये जुगाड़ लोगों को खूब पसंद आ रहा है.Also Read - समंदर किनारे ब्लू बिकिनी में Mouni Roy ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, टीवी की 'नागिन' की ऐसी अदा पहले नहीं देखी होगी आपने!

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने एक गंभीर संदेश देने के लिए मजेदार तरीका निकाला है. दिल्ली पुलिस ने फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ से बॉलीवुड दिवा करीना कपूर खान के प्रतिष्ठित किरदार की मदद ली. दिल्ली पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से किए गए एक ट्वीट ने एक पोस्ट साझा की, जिसमें तेज गति से गाड़ी चलाने और लाल बत्ती को छोड़ देने वालों पर प्रकाश डाला गया, जिससे सड़क पर दूसरों को नुकसान हो सकता है. Also Read - Disha Patani के बोल्डनेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, मिनी ड्रेस में देख फैंस हुए पानी-पानी

Who’s that traffic violator?

Poo likes attention, so do the traffic lights !#RoadSafety#SaturdayVibes pic.twitter.com/ZeCJfJigcb

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 16, 2022