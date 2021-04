Kareena Shares ‘Tom & Jerry’ Clip To Remind Fans About COVID-19 Vaccination: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान (Kareena kapoor Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर कमाल का वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों वैक्सीन लेना जरुरी है. बता दें कि भारत सरकार ने 1 मई से 18 साल के उपर के लोगों के लिए वैक्सीन की ड्राइव शुरु कर दी है. ऐसे में करीना ने लोगों को इसे जरुर लेने की सलाह दी है. Also Read - कोरोना महामारी में लापरवाही कर रहे लोगों पर फूटा Kareena Kapoor का गुस्सा, कहा- 'समय की गंभीरता को समझें'

करीना ने वीडियो शेयर करके लिखा ‘हमें ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि जो हो रहा है हमारे बच्चे भी उसका हिस्सा हैं. हम लगातार तैमूर से इस बारे में बात कररहे हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही बड़े लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सिन लेना कितना जरुरी है. हमें इस वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए और जिन्हें हमारी जरुरत है उनकी मदद करनी चाहिए. इसलिए जब आपकी बारी आए तो वैक्सिन जरुर लगवाएं.’ Also Read - खेतों में जमकर मेहनत कर रहे हैं सैफ अली खान और तैमूर, Kareena ने फोटो शेयर करके बताई ये खास बात



करीना का ये वीडियो ना केवल उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है बल्कि साथ ही बॉलीवुड के सेलेब्स भी इसपर जमकर कमेंट कर रहे हैं. करीना की ननद सबा अली खान ने कमेंट करके कहा ‘आपने बेहतर तरीके से समझाया है’. वहीं फैंस ने जब वी मेट का डॉयलॉग लिखते हुए कहा ‘आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलू’.