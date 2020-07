नई दिल्ली: कारगिल विजय दिवस के मौके पर बॉलीवुड हस्तियों ने अपने देश पर कुर्बान हुए जवानों को याद किया. बीते रविवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपने देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को पूरे देश ने सलामी पेश की. जुलाई 1999 में कारगिल में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी और उस दिन से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. Also Read - Kargil Vijay Diwas: पीएम नरेंद्र मोदी ने की सशस्त्र बलों की प्रशंसा, बोले- उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी

माधुरी दीक्षित ट्वीट कर लिखती हैं, “हमारे वीर जवानों को सलाम करती हूं. उनके निस्वार्थ बलिदान को आज व हमेशा के लिए याद रखा जाएगा.” Also Read - कोरोना महामारी के बीच इस चीज़ को मिस कर रही हैं माधुरी दीक्षित, पोस्ट शेयर कर बोलीं- याद आ रही है...



सुनील शेट्टी लिखते हैं, “आज कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना के शौर्य और साहस को सलाम करता हूं. भारतीय सेना सदा हमारे राष्ट्र का गौरव बने रहेंगे.”

Saluting the courage and the valour of the Indian army today on the 21st anniversary of the #KargilVijayDiwas. The Indian army will always be our Nation’s pride. Forever indebted#KargilVijayDiwas2020 pic.twitter.com/2VdGc3BL6o — Suniel Shetty (@SunielVShetty) July 26, 2020

अभिनेत्री नेहा धूपिया लिखती हैं, “पहले एक समय मुझे कारगिल और लाइन ऑफ कंट्रोल के सफर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था..हमारे उन बहादुरों को याद कर रही हूं जिन्होंने हमारे और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है..एक फौजी की बेटी होने से ज्यादा कुछ और मुझे गर्व का एहसास नहीं कराता है.”

#throwback to the time I was fortunate enough to take a trip to #Kargil and the #lineofcontrol … remembering our heroes who laid their lives down to save the nation and us.. nothing makes me more proud than being the daughter of a fauji … #kargilvijaydiwas #jaihind 🎵 @BPraak pic.twitter.com/3EPCWnVKTX — Neha Dhupia (@NehaDhupia) July 26, 2020

तापसी पन्नू ने उस दौर को याद करते हुए लिखा, “21 साल बीत गए हैं, लेकिन यादें ताजा हैं. घंटो टीवी के सामने यह जानने के लिए बैठी थी कि क्या सबकुछ खत्म चुका है या नहीं, क्या हमारे जवान सुरक्षित हैं या नहीं, क्या हमने अपनी जमीन को छुड़ा लिया है या नहीं. आखिर में हमारे देश को जीत हासिल हुई और शहीदों के परिवार की अपूरणीय क्षति हुई. हैशटैगकारगिलविजयदिवस.”

21 yrs and the memories are clear. Sitting in front of TV for hours to know if it’s all over or no if we have our soldiers safe or no if we have redeemed our land or no.What followed was victory for our country and irreparable loss for the families of martyrs #KargilVijayDiwas — taapsee pannu (@taapsee) July 26, 2020

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही पर्दे पर कारगिल के हीरो विक्रम बत्रा के किरदार को जीवंत करते हुए नजर आएंगे. आज के दिन भारतीय सेना को सलाम करते हुए उन्होंने लिखा, “आज कारगिल विजय दिवस पर मैं हमारे वीर जवानों को अब तक उनके निरंतर और निस्वार्थ बलिदानों और पीवीसी कप्तान विक्रम बत्रा को हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सलाम करता हूं.”