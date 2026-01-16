Hindi Entertainment Hindi

Karishma Kapoor Divorce Papers Seen Demand By Priya Sachdeva Supreme Court Hearing Today

क्या प्रिया सचदेवा को मिलेंगे करिश्मा कपूर और संजय के तलाक से जुड़े सीक्रेट पेपर्स? क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

Karishma Kapoor Divorce Papers: मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच हुए तलाक मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को देखने की मांग की है.

Karishma Kapoor Divorce Papers: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी जायदाद का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. दरअसल, करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी वसीयत बनाकर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है. इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. वहीं दूसरी ओर अब इस केस में नया मोड़ आ गया है.

क्या है प्रिया सचदेव की मांग?

दरअसल, प्रिया ने अपनी याचिका में मांग की है कि उन्हें साल तलाक याचिका के पूरे दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल सभी कागजात, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खासतौर पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं.

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

इस मामले पर जस्टिस एएस चंदूरकर की चेंबर बेंच विचार करेगी कि प्रिया कपूर को ये गोपनीय दस्तावेज दिए जाएं या नहीं. वहीं, प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन में मांग की है कि उन्हें तलाक याचिका के सभी दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खास तौर पर सेटलमेंट यानी समझौते की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं.

संजय कपूर की प्रॉपर्टी पर विवाद

यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि संजय कपूर का निधन 2025 में हुआ था. उनकी मौत के बाद संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संजय की वसीयत पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि वसीयत में हेराफेरी की गई है और प्रिया ने पूरी संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश की.

संजय कपूर की शादियां, तलाक और प्रॉपर्टी विवाद

बता दें कि संजय कपूर की तीन बार शादी हुई थी. बिजनेसमैन ने पहली शादी फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से की थी. यह शादी चार साल तक चली थी. वहीं, दूसरी शादी उन्होंने अभिनेत्री करिश्मा कपूर से की थी. इससे दोनों के दो बच्चे, समायरा और कियान हैं. 2014 में करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी. 2016 में उनका तलाक हो गया था, और तीसरी शादी संजय ने प्रिया सचदेव से की थी. संजय और प्रिया का एक बेटा, अजारियस है. वहीं, संजय ने सफीरा चटवाल को गोद लिया था, जो प्रिया सचदेव कपूर की पहले पति विक्रम चटवाल से हुई बेटी थी. संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया था.

