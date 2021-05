Karishma Tanna Share Bold Pictures On Social Media See Actress Hot Avatar: नागिन एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) आजकल सोशल मीडियापर अपने हॉट लुक की वजह से खासी चर्चा में रहती हैं. जब से कोरोना की वजह से मुंबई में लॉकडाउन लगा है तब से एक्ट्रेस गोवा में थी और कुछ दिनों पहले ही वापस आई हैं. लेकिन वो सोशल मीडिया पर धमाका करना बंद नहीं कर रही हैं. ऐसे में हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो आपके सांसों के रोक देगी. Also Read - गोवा में समर वैकेशन एंज्वॉय कर रही हैं Karishma Tanna, हॉट तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर हुईं वायरल

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करते करती दिखाई दे जाती हैं.इसी बीच करिश्मा (Karishma Tanna) की बुछ तस्वीरें चर्चा में बनीं हुई है, इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहरका मचा रखा है. Also Read - Karishma Tanna ने बेडरुम के बाद पूल में दिखाया अपना बोल्ड अंदाज, फोटोज देख फैंस हुए बेताब- see Pictures



रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 10’ की विनर करिश्मा तन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) ने अपने एक और फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.

इसके पहले करिश्मा तन्ना ने ब्लैक बिकिनी टॉप और ब्लू जींस में तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो सिजलिंग अंदाज में नजर आ रही हैं. करिश्मा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन पर फैंस की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं.

इन तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही करिश्मा ने कैप्शन में लिखा था, ‘लॉकडाउन पोज’. वर्क फ्रंट की बात करें तो करिश्मा (Karishma Tanna) छोटे और बड़े पर्दे पर काम कर रही हैं. वो न सिर्फ तमाम टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं बल्कि उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है.