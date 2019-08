Television actor Karishma Tanna- अभिनेत्री करिश्मा तन्ना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी हॉट तस्वीरें और वीडियो पर शेयर करती रहती हैं. करिश्मा इन दिनों रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए प्रोग्राम खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के लिए Bulgaria में शूट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वहां से अपनी कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की हैं. ये फोटो में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. करिश्मा ने पीले रंग की ड्रेस पहनी है. उनके आधे चेहरे को जुल्फों ने ढक लिया है. इसे शेयर करते हुए करिश्मा ने लिखा- “A girl is a girl is a girl #sundayvibes #happymodeon #lovelife #thankuuniverse by @since1988.in @sayali_vidya (sic).” Quick to reply, RJ Malishka wrote, “Whistllllllle… also coz I got to see you saakshaat both days (sic).”

करिश्मा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. इसके बाद उन्हें टेलीविज़न में सबसे बड़ा ब्रेक बालाजी टेलीफिल्म्स ने शो क्योंकि सास भी कभी बहु में दिया था.वह कलर्स टीवी के बहुचर्चित और बहुविवादित शो बिगबॉस में भी नजर आ चुकीं हैं.

